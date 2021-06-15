Врач рассказал о навязывании дорогих лекарств в поликлиниках и аптеках

Часто врачи назначают пациентам не оправдано дорогое лекарство, которое может быть малоэффективным. Руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко отметила, что многие дорогие препараты можно заменить дешевыми аналогами.
Часто врачи назначают пациентам не оправдано дорогое лекарство, которое может быть малоэффективным. Руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко отметила, что многие дорогие препараты можно заменить дешевыми аналогами.
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