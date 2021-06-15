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Врач рассказал о навязывании дорогих лекарств в поликлиниках и аптеках

Врач рассказал о навязывании дорогих лекарств в поликлиниках и аптеках

Часто врачи назначают пациентам не оправдано дорогое лекарство, которое может быть малоэффективным. Руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко отметила, что многие дорогие препараты можно заменить дешевыми аналогами.

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