Каждый день — приключение: психолог назвала полезные привычки для бодрого утра

Американский психолог Алекс Суджунг-Ким Панг советует планировать день с вечера. По его мнению, если вы потратите пару минут на то, чтобы наметить план на завтра в блокноте или приложении для заметок, это сделает утро более продуктивным.
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