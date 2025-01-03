Очередной паскудный ремейк советских кинокомедий...

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(Автор - Георгий Зотов) Однажды режиссёр Леонид Иович Гайдай, актёр Юрий Владимирович Никулин и генсек Политбюро ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев сидели в заштатном баре в Бирюлёво, и обсуждали новогодний римейк «Бриллиантовой руки» - «Небриллиантовая рука».

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Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
Тоже просмотрела эту жуть 🤮🤮. Была удивлена, что многие уважаемые артисты, согласились сняться в этой бездарщине.
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6 час.
Алекс Сэм
Пытался смотреть эти поделки, когда понял ,что сейчас буду плеваться на экран телевизора-выключил.
Ответить
1 час.
Владимир Дудкин
Распил бюджетного бабла, а какими ремейками - неважно...
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15 мин.

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