(Автор - Георгий Зотов) Однажды режиссёр Леонид Иович Гайдай, актёр Юрий Владимирович Никулин и генсек Политбюро ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев сидели в заштатном баре в Бирюлёво, и обсуждали новогодний римейк «Бриллиантовой руки» - «Небриллиантовая рука».
Очередной паскудный ремейк советских кинокомедий...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НЭ
Наталья Эрнст
Тоже просмотрела эту жуть 🤮🤮. Была удивлена, что многие уважаемые артисты, согласились сняться в этой бездарщине.
Ответить
6 час.
Алекс Сэм
Пытался смотреть эти поделки, когда понял ,что сейчас буду плеваться на экран телевизора-выключил.
Ответить
1 час.
Владимир Дудкин
Распил бюджетного бабла, а какими ремейками - неважно...
Ответить
15 мин.
Свежие комментарии