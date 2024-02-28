Подвижность состава. Участники рынка и эксперты обсудили профицитный дефицит вагонов на сети РЖД

В столичной гостинице «Золотое кольцо», недалеко от МИДа, прошёл уже ставший традиционным транспортный форум «Подвижной состав: производство, эксплуатация и ремонт», организованный редакцией «РЖД-Партнёр».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии