Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Ксению Разуваеву

Временное исполнение обязанностей руководителя возложено на ее заместителя Дениса Аширова.<strong>Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ксению Разуваеву от должности руководителя Росмолодежи по ее просьбе.
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