Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

309 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leon Dan
    Узнайте мнение родственников изнасилованных, убитых, покалеченных и т.п. Думаю, эйфории и непонятной активности поуба...Подсудимых разреш...
  • tole
    Огромное уважение к этим настоящим Человекам , с большой буквы!«Приносят целые б...
  • Валерий
    Видать нюхнул от души !!!Зеленский признал...

Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Ксению Разуваеву

Мишустин освободил от должности главу Росмолодежи Ксению Разуваеву

Временное исполнение обязанностей руководителя возложено на ее заместителя Дениса Аширова.<strong>Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ксению Разуваеву от должности руководителя Росмолодежи по ее просьбе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх