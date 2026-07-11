Россиян могут обвинить в мошенничестве за перевод самим себе более 200 тысяч рублей по СБП. Среди других признаков мошенничества — снятие денег сразу после оформления кредита, смена номера для входа в интернет-банк, а также нетипичные сумма, время или место операции, рассказали в МВД.