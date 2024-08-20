«Договорились в команде, что в таблицу будем смотреть в мае»

Перед нынешним сезоном РПЛ многие ожидали, что у московского «Локомотива» будут большие проблемы. Команда рассталась с рядом значимых игроков, не продлив контракты с Антоном Миранчуком, Артемом Дзюбой и Рифатом Жемалетдиновым, но главное — продала в петербургский «Зенит» своего лучшего футболиста прошлого сезона Максима Глушенкова.