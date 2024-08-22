Настасья Самбурская познакомит парня с мамой

26 августа в 19:00 на СТС выходит продолжение комедийного хита «Галя, у нас отмена!», к команде которого присоединились Алёна Хмельницкая , Иван Жвакин и ведущий кулинарного шоу «ПроСТО кухня» Александр Белькович.