Настасья Самбурская познакомит парня с мамой

26 августа в 19:00 на СТС выходит продолжение комедийного хита «Галя, у нас отмена!», к команде которого присоединились Алёна Хмельницкая , Иван Жвакин и ведущий кулинарного шоу «ПроСТО кухня» Александр Белькович.
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