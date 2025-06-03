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Анонс 007 First Light, MindsEye и GTA, новая The Crew, ко-оп на двоих в Elden Ring: Nightreign…

Анонс 007 First Light, MindsEye и GTA, новая The Crew, ко-оп на двоих в Elden Ring: Nightreign…

Создатели серии Hitman наконец дали имя новой игре про похождения агента 007 — 007 First Light; Лесли Бензис рассказал об ожиданиях от MindsEye и почему игру не стоит сравнивать с GTA; инсайдер сообщил, что Ubisoft пустила в разработку следующую The Crew; в Stellar Blade планировались сплит-скрин и кооператив; для Elden Ring: Nightreign выпустили патч, улучшающий геймплей для .

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