Нәҗип Җиһановның оныгы: Дәү әтиемнең югары дәрәҗәдә таләпчәнлеген алты яшемдә белдем

Казанның Совет районы 187 нче күп профильле лицеенда «Нәҗип Җиһанов галәме» музыкаль залы ачылды. Залның ачылышында композиторның оныгы, Татарстан Милли музее филиалы – Нәҗип Җиһанов музее мөдире Алексей Егоров та бар иде.
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