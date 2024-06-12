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Лукашенко поздравил Путина с Днем России

Лукашенко поздравил Путина с Днем России

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента России Владимира Путина и всех россиян с Днем России, сообщает пресс-служба Кремля.

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