Лукашенко поздравил Путина с Днем России

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента России Владимира Путина и всех россиян с Днем России, сообщает пресс-служба Кремля.
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