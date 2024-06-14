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Алекс Перейра — Иржи Прохазка 2 где смотреть бой на UFC 303: как и где покажут прямую трансляцию 31 июня

Уже 31 июня 2024 года состоится долгожданный турнир UFC 303, где изначально в главном событии вечера должны были встретиться Конор Магрегор и Майкл Чендлер, бой которых был больше года в разработке, но к сожалению так и не состоится в ближайшее время.

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