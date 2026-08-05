Почетный президент РФС оценил возможное назначение женщины президентом ФИФА

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил инициативу экс-главы Международной федерации футбола Йозефа Блаттера по назначению на пост главы организации женщины — норвежки Лисе Клавенесс.
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