Юрист Гукова напомнила об уголовной ответственности за агрессивные пранки

День смеха, отмечаемый 1 апреля, обычно сопровождается розыгрышами и шутками. Какие из них могут привести к серьезным последствиям, рассказала основатель юридической группы «Союз» Ирина Гукова в беседе с Life.
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