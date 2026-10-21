A new American Research Group poll finds Donald Trump’s approval at 29%, while 67% disapprove. Trump Approval Approve 29% Disapprove 67% American Research Group poll · adults · ±3%.
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