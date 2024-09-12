МО: при освобождении Мемрика в ДНР ликвидировали десятки единиц техники ВСУ

Российские военные, освобождая село Мемрик в ДНР, ликвидировали десятки единиц боевой техники ВСУ, среди которой оказались танк Abrams американского производства и различные западные бронированные машины.
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