В двух районах Архангельской области проходят выборы депутатов местных Собраний

15 октября 2023 года начались выборы депутатов Собрания депутатов вновь образованного Красноборского муниципального округа первого созыва и депутатов Собрания депутатов Пинежского муниципального округа первого созыва.
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