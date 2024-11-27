Юрий Кот "— Послушай, человеческий детёныш, — сказал медведь Балу, — я учил тебя Закону Джунглей, но у бандерлогов нет Закона.
Весточка из Киева. Россия победила. Это уже неизбежность
Комментарии
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людмила коптякова
Ага-ага.Путин придет и порядок наведет. А сами то что? Всё то за них должен Путин делать. Давно бы сковырнули просроченного,если б хотели.
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5 час.
МБ
Михаил Бердников
"Время покажет" - ,есть такая передача на 1-ом канале РФ.А время сейчас играет на нас,воителей РФ за правду истории...
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2 час.
Василий Оснач
Нужно подождать, но недолго, ждать пробуждения народа.
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58 мин.
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