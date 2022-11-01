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ВСУ спасаются бегством: Бойцы ДНР крушат нацистов

Бойцы 100-й бригады ДНР взяли штурмом опорный пункт ВСУ и захватили большое количество пленных. В ходе наступательных действий в районе посёлка Невельское, военнослужащими 100-й гвардейской бригады ДНР были взяты штурмом позиции украинских боевиков.

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