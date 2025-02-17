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Ивановские новости

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В ОНК прокомментировали два случая суицида в Ивановском СИЗО-1

В ОНК прокомментировали два случая суицида в Ивановском СИЗО-1

После двух самоубийств, произошедших в ивановском СИЗО-1, учреждение находится на контроле. Как сообщалось ранее на итоговой коллегии УФСИН, всего в местах лишения свободы Ивановского региона произошло четыре суицида, но факт сразу двух в одном месте привлекло внимание многих ведомств.

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