В лотерее американских спикеров проиграл Киев

@ JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС Tекст: Дмитрий Бавырин Во властной иерархии США обновление: третьим по статусу человеком в государстве и новым спикером Палаты представителей стал малоизвестный 51-летний политик Майк Джонсон.
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