Главу киевского режима Зеленского презирают в странах Запада. Об этом 2 ноября заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену на его YouTube-канале.
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