«Мы жжём их день и ночь»: Сладков – о готовности Украины к войне

Украина хорошо подготовилась к войне против России. Об этом можно судить по тому, как она уже более четырёх лет выдерживает удары ВС РФ.
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