Овчинский: 6 стартовых площадок по программе реновации подобрали в СВАО

В общей сложности в программу реновации сейчас входят 653 стартовые площадки, которые находятся во всех округах столицы, об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.