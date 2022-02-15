Прокрастинация: постоянное откладывание дел на потом

Прокрастинация — это постоянное откладывание дел на потом. В отличии от лени сами дела имеют важное значение и от их выполнения зависит благополучие человека, но тем не менее он всё равно не может найти в себе сил для активной деятельности.
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