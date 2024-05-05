Телефонные мошенники поставили под угрозу банковскую систему России

Мошенники перевыпустили корпоративную сим-карту гендиректора «АБР Менеджмент», чтобы получить доступ к его телефонной книге и приложениям, в результате чего под угрозой оказалась вся банковская система РФ, сообщает Baza.
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