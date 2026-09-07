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ТАСС

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Фрегат Северного флота поразил "Ониксом" береговые цели из Барценцева моря

Фрегат Северного флота поразил "Ониксом" береговые цели из Барценцева моря

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Фрегат Северного флота "Адмирал Головко" в Баренцевом море выполнил стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по береговой цели, сообщили в Минобороны России.

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