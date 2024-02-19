В Астане дискредитировавший армию России Юрий Шевчук устроил поминки по Навальному прямо на сцене

Шевчук выступил с поминальной речью о Навальном и посвятил ему песню во время выступления.Лидер и основатель группы ДДТ Юрий Шевчук во время концерта в Казахстане произнёс поминальную речь в честь Алексея Навального.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии