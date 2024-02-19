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В Астане дискредитировавший армию России Юрий Шевчук устроил поминки по Навальному прямо на сцене

В Астане дискредитировавший армию России Юрий Шевчук устроил поминки по Навальному прямо на сцене

Шевчук выступил с поминальной речью о Навальном и посвятил ему песню во время выступления.Лидер и основатель группы ДДТ Юрий Шевчук во время концерта в Казахстане произнёс поминальную речь в честь Алексея Навального.

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