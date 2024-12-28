ГОСТ по шаурме — затея глупая, секир-башка и зиндан за тухлятину действуют гораздо доходчивее

Государственные стандарты на фастфуд бесполезны — они не являются обязательными Иван Рыбин Фото: Анна Эчина/ТАСС Бурный рост числа пищевых отравлений, в том числе со смертельными исходами, вынуждает чиновников… заниматься отнюдь не контролем общепита.