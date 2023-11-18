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Посол Палестины: Израиль уничтожает не ХАМАС, а женщин и детей

Посол Палестины: Израиль уничтожает не ХАМАС, а женщин и детей

Посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль заявил, что ХАМАС, вероятно, совершило ошибку своим нападением, и армия Израиля сейчас понимает, что она уничтожает не это движение, а палестинских женщин и детей в секторе Газа.

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