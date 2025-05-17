Халатность или случайность: Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении собак на ребенка в Перми

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя следственного управления СКР по Пермскому краю Дмитрия Головкина предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после нападения бродячих собак на ребенка.
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