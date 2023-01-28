Панарин без очков в 4 из 5 последних матчей. У него 4 броска и 3 потери за 19:35 с «Вегасом»

Артемий Панарин остался без очков в 4 из 5 последних матчей. У форварда «Рейнджерс» 3 (0+3) балла на этом отрезке – за счет ассистентского хет-трика в игре с «Флоридой».
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