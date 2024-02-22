За угрозами пошли извинения: За детей-мигрантов, нападавших толпой, просят родители

Виктор Хованов

Похоже в Советском Союзе жили только русские люди, потому что только их по заветам дедушки Ленина "усекали головку русского шовинизма", т.е. денационализировали всеми возможными способами. Остальным, так называемых инородцам бывшей Российской империи создали свои республики, культивировали их национальное самосознание. Молодым напомню, как власть российская-еврейская в 90-х расправилась с русскими националистическими движениями, которые надо сказать правду, дискредитировали себя в глазах соотечественников и оттолкнули от себя всякой немецко-фашистской атрибутикой. Но вроде бы наступили другие времена - еврейскую семи-боярщину олигарщину выперднули, опять же СВОйна. Вот тот же Сталин, когда зашатался под ним трон, «вдруг» вспомнил и про то что он в конечном итоге Россией правит, и про её русских полководцев и РПЦ, и про русский народ, над которым как они только не измывались вспомнил. А что сейчас, опять россияне во главе с русским народом, как встарь, встали стеной перед евро-фашистской военной машиной за интересы Родины. А за спиной лучших представителей народов России, в тылу жиреют и бесчинствуют потомки кавказиатских мурз и басмачей, торгаши, криминал всех мастей, наводнившие хуже какой-ниюбудь Золотой Орды наши российские земли. Попирающие наши законы, нормы жизни. Избивающие и оскорбляющие россиян. И когда же нынешний «вождь нашего племени» поймёт, что враг не только извне «крепостной стены», враг уже внутри неё и что он может быть не менее опасен, чем враг внешний, потому что в любой момент может «всадить предательский кинжал в спину и открыть ворота крепости». Очень хочется верить (неизжитая вера в доброго царя), что вот он сейчас, ещё чуть-чуть потерпеть, и он услышит нас и повернётся к своему «племени» лицом.