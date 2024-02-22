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За угрозами пошли извинения: За детей-мигрантов, нападавших толпой, просят родители

За угрозами пошли извинения: За детей-мигрантов, нападавших толпой, просят родители

Стоп-мигрант Родители и родственники арестованных азербайджанских подростков, которые били одноклассников на камеру, на ломаном русском языке записали видео с извинениями.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Какое замечательное предложение...
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3 час.
Алекс Сэм
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3 час.
Виктор Хованов
Похоже в Советском Союзе жили только русские люди, потому что только их по заветам дедушки Ленина &quot;усекали головку русского шовинизма&quot;, т.е. денационализировали всеми возможными способами. Остальным, так называемых инородцам бывшей Российской империи создали свои республики, культивировали их национальное самосознание. Молодым напомню, как власть российская-еврейская в 90-х расправилась с русскими националистическими движениями, которые надо сказать правду, дискредитировали себя в глазах соотечественников и оттолкнули от себя всякой немецко-фашистской атрибутикой. Но вроде бы наступили другие времена - еврейскую семи-боярщину олигарщину выперднули, опять же СВОйна. Вот тот же Сталин, когда зашатался под ним трон, «вдруг» вспомнил и про то что он в конечном итоге Россией правит, и про её русских полководцев и РПЦ, и про русский народ, над которым как они только не измывались вспомнил. А что сейчас, опять россияне во главе с русским народом, как встарь, встали стеной перед евро-фашистской военной машиной за интересы Родины. А за спиной лучших представителей народов России, в тылу жиреют и бесчинствуют потомки кавказиатских мурз и басмачей, торгаши, криминал всех мастей, наводнившие хуже какой-ниюбудь Золотой Орды наши российские земли. Попирающие наши законы, нормы жизни. Избивающие и оскорбляющие россиян. И когда же нынешний «вождь нашего племени» поймёт, что враг не только извне «крепостной стены», враг уже внутри неё и что он может быть не менее опасен, чем враг внешний, потому что в любой момент может «всадить предательский кинжал в спину и открыть ворота крепости». Очень хочется верить (неизжитая вера в доброго царя), что вот он сейчас, ещё чуть-чуть потерпеть, и он услышит нас и повернётся к своему «племени» лицом.
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2 час.

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