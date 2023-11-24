«Первый танк четвертого поколения»: начались поставки модернизированных ОБТ Leclerc XLR во французскую армию

В июне 2021 года, после получения контракта на проектирование новой машины шестью годами ранее, компания Nexter Systems получила заказ на 50 «обновленных» (то есть доведенных до стандарта XLR) танков Leclerc.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- ВС РФ за сутки уничтожили минимум пять складов топлива и арсеналов ВСУ, включая склад на аэродроме под Кривым Рогом
- Александр Бастрыкин предложил сформулировать государственную идеологию и закрепить её в Конституции России
- Итальянская пресса: «Проложенные для Германии газопроводы взрывает Украина, а Берлин удваивает Киеву помощь»
Свежие комментарии