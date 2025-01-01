Путин поручил дополнить «Разговоры о важном» новыми темами

Путин поручил популяризировать «Разговоры о важном» темами русского языка Президент России Владимир Путин дал указание Министерству просвещения в сотрудничестве с Администрацией президента РФ расширить цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», добавив в него темы, связанные с популяризацией русского языка и выдающимися русскими писателями.