Путин поручил дополнить «Разговоры о важном» новыми темами

Путин поручил популяризировать «Разговоры о важном» темами русского языка Президент России Владимир Путин дал указание Министерству просвещения в сотрудничестве с Администрацией президента РФ расширить цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», добавив в него темы, связанные с популяризацией русского языка и выдающимися русскими писателями.
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