Оркестр Академии русской музыки дал концерт для лидеров стран БРИКС в Казани

Лидеры стран БРИКС были приглашены на уникальный концерт в Колонном зале Казанской ратуши, где прозвучала инструментальная версия двух популярных произведений - "Течет река Волга" Марка Фрадкина и народная мелодия "Калинка-Малинка".
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