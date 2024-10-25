Ушёл из жизни председатель избиркома Клетни Юрий Петухов

Стало известно, что на 56-м году жизни скончался Юрий Петухов. Он возглавлял территориальную избирательную комиссию Клетнянского района с ноября 2022 года и организовывал проведение выборов различного уровня.
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