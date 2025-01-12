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Царьград

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Макрон наказан за дерзость: Грузинский ответ - изящно и по факту

Макрон наказан за дерзость: Грузинский ответ - изящно и по факту

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили покинула страну и отправилась в США, где ей предоставили место стипендиатки "Института Маккейна"*.

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Комментарии
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Eduard
Маккейн настоящая сволочь,такие гниды как он и учатся!
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17 час.

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