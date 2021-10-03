За сутки в России подтверждено 25 769 случаев COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое 1 Москва 4294 2 Санкт-Петербург 2463 3 Московская область 1646 4 Самарская область 620 5 Воронежская область 591 6 Нижегородская область 588 7 Свердловская область 535 8 Ростовская область 509 9 Пермский край 507 10 Республика Башкортостан 482 11 Республика Крым 421 12 Челябинская область 389 13 Иркутская область 376 14 Красноярский край 371 15 Омская область 365 16 Волгоградская область 364 17 Оренбургская область 359 18 Ставропольский край 357 19 Ульяновская область 334 20 Саратовская область 320 21 Архангельская область 293 22 Хабаровский край 280 23 Калининградская область 270 24 Алтайский край 268 25 Вологодская область 262 26 Удмуртская Республика 261 27 Республика Коми 257 28 Республика Карелия 249 29 Тверская область 248 30 Пензенская область 248 31 Тюменская область 244 32 Липецкая область 242 33 Ленинградская область 241 34 Брянская область 235 35 Владимирская область 227 36 Краснодарский край 226 37 Республика Саха (Якутия) 225 38 Курская область 223 39 Приморский край 215 40 Ярославская область 207 41 Белгородская область 201 42 Смоленская область 198 43 Забайкальский край 197 44 Севастополь 187 45 Ханты-Мансийский автономный округ 184 46 Псковская область 182 47 Ивановская область 182 48 Астраханская область 173 49 Новосибирская область 171 50 Кемеровская область 170 51 Мурманская область 167 52 Орловская область 158 53 Кировская область 147 54 Новгородская область 145 55 Рязанская область 137 56 Курганская область 136 57 Тульская область 135 58 Республика Хакасия 129 59 Калужская область 129 60 Костромская область 128 61 Тамбовская область 127 62 Амурская область 123 63 Республика Дагестан 117 64 Ямало-Ненецкий автономный округ 104 65 Республика Бурятия 103 66 Томская область 89 67 Республика Чувашия 87 68 Республика Мордовия 83 69 Кабардино-Балкарская Республика 83 70 Республика Северная Осетия-Алания 73 71 Республика Татарстан 71 72 Чеченская Республика 70 73 Республика Марий Эл 64 74 Республика Калмыкия 63 75 Республика Ингушетия 62 76 Республика Тыва 59 77 Карачаево-Черкесская Республика 55 78 Сахалинская область 55 79 Республика Адыгея 52 80 Камчатский край 41 81 Республика Алтай 38 82 Еврейская автономная область 34 83 Магаданская область 19 84 Чукотский автономный округ 16 85 Ненецкий автономный округ 13 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 586 536 случаев (+0,34%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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