Кандидат политических наук Зорин: россияне понимают важность их голосов на выборах

Практика трехдневного голосования на выборах позитивно воспринимается обществом, считает кандидат политических наук, заведующий кафедрой политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета Василий Зорин.
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