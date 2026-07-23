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Нижегородская правда

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115 млн поездок совершили нижегородцы на общественном транспорте города

115 млн поездок совершили нижегородцы на общественном транспорте города

115 млн пассажиров воспользовались общественным транспортом Нижнего Новгорода с начала 2026 года. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

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