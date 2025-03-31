Алтай оказался в конце рейтинга регионов России по уровню зарплат в провинции

На ежемесячный доход можно приобрести чуть больше двух фиксированных наборов товаров и услуг Алтайский край занял 83-е место из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов России по уровню зарплат в небольших населенных пунктах, а Республика Алтай – на 70-м, сообщает РИА Новости.