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Царьград

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Импорт СПГ в Европу превысил 40 млрд кубометров с апреля 2026 года

Импорт СПГ в Европу превысил 40 млрд кубометров с апреля 2026 года

С апреля по июль 2026 года Европа импортировала более 40 млрд кубометров СПГ, сообщает ТАСС. Несмотря на жару, поставки снизились, увеличивая спрос на энергию для охлаждения.

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