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Лубинец заявил о незаконном удержании в ТЦК мужчины с инвалидностью

Лубинец заявил о незаконном удержании в ТЦК мужчины с инвалидностью

Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил о незаконном удержании в территориальном центре комплектования (ТЦК) мужчины с инвалидностью, имевшего право на отсрочку от мобилизации.

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