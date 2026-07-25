Лубинец заявил о незаконном удержании в ТЦК мужчины с инвалидностью

Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил о незаконном удержании в территориальном центре комплектования (ТЦК) мужчины с инвалидностью, имевшего право на отсрочку от мобилизации.
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