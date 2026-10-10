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Татар-информ

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Курс по искусственному интеллекту введут во всех школах с января 2027 года

Курс по искусственному интеллекту введут во всех школах с января 2027 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Курс по искусственному интеллекту планируют ввести во всех российских школах с января 2027 года.

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