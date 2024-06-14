Русская весна
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Русская весна

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Инфляция — новая угроза

Инфляция — новая угроза

Поведение недружественных стран немного изменилось: одна их рука нервно поигрывает ядерной дубинкой и дрябловатыми мускулами, другая — замысловатыми движениями пытается нащупать, как бы это нас получше обмануть путем переговоров.

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