Инфляция — новая угроза

Поведение недружественных стран немного изменилось: одна их рука нервно поигрывает ядерной дубинкой и дрябловатыми мускулами, другая — замысловатыми движениями пытается нащупать, как бы это нас получше обмануть путем переговоров.
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