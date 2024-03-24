Уран для Ирана. Американскую дипломатию в Африке постиг жесточайший провал

2 дня назад 9,9K прочитали Власти Нигера немедленно отменяют военное соглашение, которое разрешает военному и гражданскому персоналу Министерства обороны США находиться на территории страны, заявил 16 марта официальный представитель правящего «Национального совета по защите Отечества» (CNSP).
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