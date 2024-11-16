«Зенит» выразил соболезнования в связи с гибелью солиста Мариинского театра Шклярова

В Мариинском театре подтвердили «Фонтанке», что артист трагически погиб. Шклярову было 39 лет. «Зенит» выражает соболезнования родным и близким Владимира Шклярова Премьер Мариинского театра и преданный болельщик сине-бело-голубых ушел из жизни в ночь с 15 на 16 ноября.