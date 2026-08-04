Эксперт Kaspersky Гостев: в мире регулирование ИИ идет по трем сценариям

В ближайшее время единого мирового стандарта для ИИ не появится, регулирование будет смещаться с конкретных моделей на ИИ-агентов, а биологические и киберриски использования ИИ станут единственной областью, где все страны смогут прийти к консенсусу, — такие три прогноза в сфере регулирования ИИ дал "Газете.