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Газета.ру

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Эксперт Kaspersky Гостев: в мире регулирование ИИ идет по трем сценариям

Эксперт Kaspersky Гостев: в мире регулирование ИИ идет по трем сценариям

В ближайшее время единого мирового стандарта для ИИ не появится, регулирование будет смещаться с конкретных моделей на ИИ-агентов, а биологические и киберриски использования ИИ станут единственной областью, где все страны смогут прийти к консенсусу, — такие три прогноза в сфере регулирования ИИ дал "Газете.

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