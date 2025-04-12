Вы планируете сделать уборку в квартире, но вдруг решаете проверить соцсети, или долго и без видимых причин откладываете выбор между несколькими вариантами крупной покупки, или начинаете заниматься мелкими делами, хотя озадачены дедлайном на работе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии